Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Мы вчера проговаривали с профильным министерством, как при таких условиях (частых обстрелов ракетами С-300, - ред.) мы будем организовывать безопасное образовательное пространство для наших учеников, для нашего персонала. Однако это довольно трудно, поэтому было принято решение, что в нас остается онлайн образование И офлайн возможен только при наличии защитных сооружений в тех или иных учебных заведениях И если учебное заведение принимает такое решение, то непосредственно обучение там будет проводиться в тех защитных сооружениях, поскольку спустить людей достаточно мало времени, и мы просто физически сделать этого не можем", – сказал он.

По его данным, сейчас в области есть 650 уцелевших учебных заведений. Укрытия есть в 115 из них, однако они не полностью готовы к использованию. Процесс подготовки заведений до 1 сентября продолжается.