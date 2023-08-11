В Харьковской области офлайн-обучение будет проходить в укрытиях: сколько заведений имеют защитные сооружения
В Харьковской области офлайн-обучение будет происходить непосредственно в укрытиях, ведь времени на переход к защитным сооружениям с учетом времени подлета ракеты С-300 нет
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"Мы вчера проговаривали с профильным министерством, как при таких условиях (частых обстрелов ракетами С-300, - ред.) мы будем организовывать безопасное образовательное пространство для наших учеников, для нашего персонала. Однако это довольно трудно, поэтому было принято решение, что в нас остается онлайн образование И офлайн возможен только при наличии защитных сооружений в тех или иных учебных заведениях И если учебное заведение принимает такое решение, то непосредственно обучение там будет проводиться в тех защитных сооружениях, поскольку спустить людей достаточно мало времени, и мы просто физически сделать этого не можем", – сказал он.
По его данным, сейчас в области есть 650 уцелевших учебных заведений. Укрытия есть в 115 из них, однако они не полностью готовы к использованию. Процесс подготовки заведений до 1 сентября продолжается.
- В Киеве на начало августа укрытия имеют 83% заведений дошкольного образования, 91% заведений общего среднего образования, 95% заведений профессионального и профессионально-технического образования, 75% заведений профессионального высшего и высшего образования.
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