Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, враг продолжает ежедневно обстреливать некоторые пограничные общины Харьковщины. Это подвергает детей постоянной опасности. Именно поэтому на Совете обороны области приняли решение об обязательной эвакуации детей из отдельных 9 населенных пунктов Волчанской общины Чугуевского района", - написал он.

По его словам, по меньшей мере, один из родителей или опекун должен сопровождать ребенка в эвакуации. Всем семьям окажут временное жилье, гуманитарную и другую помощь.

"В общей сложности на территории Волчанской городской общины находятся 194 ребенка, из которых в городе Волчанск - 144", - отметил Синегубов.

Он пообещал, что "для эвакуированных детей будет организован образовательный процесс на новых местах жительства".