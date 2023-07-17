В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из пограничной общины
Из-за постоянных вражеских обстрелов в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из Волчанской общины, расположенной у границы с Россией
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"К сожалению, враг продолжает ежедневно обстреливать некоторые пограничные общины Харьковщины. Это подвергает детей постоянной опасности. Именно поэтому на Совете обороны области приняли решение об обязательной эвакуации детей из отдельных 9 населенных пунктов Волчанской общины Чугуевского района", - написал он.
По его словам, по меньшей мере, один из родителей или опекун должен сопровождать ребенка в эвакуации. Всем семьям окажут временное жилье, гуманитарную и другую помощь.
"В общей сложности на территории Волчанской городской общины находятся 194 ребенка, из которых в городе Волчанск - 144", - отметил Синегубов.
Он пообещал, что "для эвакуированных детей будет организован образовательный процесс на новых местах жительства".
- 10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей из приграничных территорий.
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