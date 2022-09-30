В Харьковской области обнаружили склад с открытками для псевдореферендумов, - ДБР
Сотрудники Государственного бюро расследований нашли склад в городе Изюме Харьковской области с боеприпасами и пропагандистскими материалами
"Состав был обустроен на территории Изюмского лесхоза, где во время оккупации базировалась 1 танковая дивизия российской армии. Всю макулатуру завезли с территории РФ. Среди прочего, оккупанты распространяли листовки на оккупированных территориях с помощью авиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне во время бегства оставили на складе арсенал боеприпасов, среди которых боевые заряды для систем реактивного залпового огня.
- 16 сентября стало известно, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 застенков , которые россияне обустроили для гражданских.
- 17 сентября в освобожденной Казачьей Лопаниобнаружили застенку оккупантов.
- По состоянию на 19 сентября на освобожденных территориях Харьковщины зарегистрировали 292 военных преступления, совершенных российскими войсками, большинство из которых - нарушение законов и обычаев войны.
- 20 сентября в Казачьей Лопане нашли еще две российские застенки.
- 22 сентября в Макарово в Харьковской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, которого застрелил россиянин во время оккупации села.
- 26 сентября СБУ обнаружила очередную застенку в недавно деоккупированном селе Липцы Харьковской области.
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