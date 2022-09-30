"Состав был обустроен на территории Изюмского лесхоза, где во время оккупации базировалась 1 танковая дивизия российской армии. Всю макулатуру завезли с территории РФ. Среди прочего, оккупанты распространяли листовки на оккупированных территориях с помощью авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне во время бегства оставили на складе арсенал боеприпасов, среди которых боевые заряды для систем реактивного залпового огня.

16 сентября стало известно, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 застенков , которые россияне обустроили для гражданских.

17 сентября в освобожденной Казачьей Лопаниобнаружили застенку оккупантов.

По состоянию на 19 сентября на освобожденных территориях Харьковщины зарегистрировали 292 военных преступления, совершенных российскими войсками, большинство из которых - нарушение законов и обычаев войны.

20 сентября в Казачьей Лопане нашли еще две российские застенки.

22 сентября в Макарово в Харьковской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, которого застрелил россиянин во время оккупации села.

26 сентября СБУ обнаружила очередную застенку в недавно деоккупированном селе Липцы Харьковской области.

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