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В Харьковской области обнаружили "минный коридор", который оставили оккупанты

21 ноября, 2022 понедельник
15:02
война с Россией

Украинские военные обнаружили "минный коридор", который оставили после себя оккупанты в населенных пунктах Шопино, Токаревка и Гоптовка на Харьковщине

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook .

Найти "коридор" помогли местные жители. Военные отметили, что если бы "минный коридор" сработал, то под поражение попало бы мирное население.

"Мы делали разведку местности – искали, где раньше были склады или размещение личного состава противника, пообщались с местным населением, выяснили, где дислоцировались оккупанты. После передвижения по населенному пункту нашли мину МОН-90, установленную противником, она была на дистанционном взрывнике. Мины шли цепью, оккупанты сделали коридор для прохождения наших сил и в случае входа в населенный пункт они бы подорвали личный состав и технику. Также мы нашли фугас и разминировали его для дальнейшего применения в наших интересах", - отметил нацгвардеец Вадим.

Отмечено, что было установлено местонахождение мин МОН-90, МОН-50, ОЗМ-72 и фугасов. Военные объясняют, что МОН-90 – это советская противопехотная мина направленного действия, предназначенная для поражения личного состава готовыми обломками на расстоянии до ста метров. Также был найден фугасный снаряд, начиненный двумя килограммами тротила и самодельное взрывное устройство с гвоздями и патронами.

"Кроме МОН-90 и МОН-50 мы нашли пять ОЗМ-72 – это выпрыгивающие мины, их еще называют "мина-лягушка", она выбрасывает боевую часть до метра в высоту и срабатывает в воздухе", - рассказал нацгвардеец Адистрон.

В сообщении говорится, что разминированные мины нацгвардейцы забирают с собой, чтобы затем использовать для минирования приграничной территории.

  • Оккупанты нанесли удар по поселку Шевченково в Купянском районе Харьковщины, под обстрел попал жилой дом.

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