В Харьковской области нашли сожженные тела двух замученных оккупантами людей: прокуратура начала досудебное расследование

Об этом сообщил Офис генпрокурора .



По информации следствия, во время оккупации Гусаровки Изюмского района российские оккупанты пытали и убили мужчину и женщину, а затем сожгли их тела. После освобождения села 22 апреля погибших обнаружили в подвале одного из домов.



При процессуальном руководстве прокуроров Харьковщины начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Изюмского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области. В дальнейшем производство передадут в Управление СБУ Харьковщины.

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