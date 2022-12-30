В Харьковской области на взрывном устройстве подорвался автомобиль с супругами
30 декабря на территории Харьковской области автомобиль с супругами наехал на взрывное устройство и взорвался
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
Сегодня 30 декабря в селе Борщева Харьковского района вблизи леса автомобиль, в котором находились супруги, наехал на взрывной предмет.
В результате 65-летний мужчина погиб на месте. Его 63-летняя жена получила травму. Ее госпитализировали.
"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - пишет прессслужба.
- В ночь на 29 декабря Харьков подвергся массированной атаке с вражеских дронов. Всего по областному центру было выпущено 13 "шахедов", 11 из которых успешно уничтожены нашими защитниками.
- Утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов , из них 10 - критической инфраструктуры.
- 29 декабря Олег Синегубов сообщил , что в результате обстрелов погиб 50-летний мужчина, впоследствии еще один раненый - умер в скорой. Еще один человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Также известно о пострадавшем из-за подрыва на взрывчатке.
- 30 декабря российские захватчики обстреляли село Катериновка Харьковской области. В результате два мирных жителя погибли, еще столько же - ранены.
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