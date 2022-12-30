В Харьковской области на взрывном устройстве подорвался автомобиль с супругами

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

Сегодня 30 декабря в селе Борщева Харьковского района вблизи леса автомобиль, в котором находились супруги, наехал на взрывной предмет.

В результате 65-летний мужчина погиб на месте. Его 63-летняя жена получила травму. Ее госпитализировали.

"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - пишет прессслужба.

В ночь на 29 декабря Харьков подвергся массированной атаке с вражеских дронов. Всего по областному центру было выпущено 13 "шахедов", 11 из которых успешно уничтожены нашими защитниками.

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов , из них 10 - критической инфраструктуры.

29 декабря Олег Синегубов сообщил , что в результате обстрелов погиб 50-летний мужчина, впоследствии еще один раненый - умер в скорой. Еще один человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Также известно о пострадавшем из-за подрыва на взрывчатке.

30 декабря российские захватчики обстреляли село Катериновка Харьковской области. В результате два мирных жителя погибли, еще столько же - ранены.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb