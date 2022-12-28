Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В районе с. Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве взорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь", – написал он.

Глава ОВА призвал жителей к внимательности и осторожности, особенно на деоккупированных территориях области. Он предостерег от посещений лесов и лесополос, а также посоветовал не выходить на обочину дорог, ведь это может быть опасно для жизни.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали , что 28 декабря 47-летний мужчина вместе со своим 7-летним сыном пошли на рыбалку. Играя, мальчик побежал к кустам и взорвался на мине. Отец побежал ему на помощь и взорвался на взрывном устройстве.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение 27 декабря пиротехники провели обследование около 6,2 га территории и 5,7 километра линий электропередачи. Саперы обнаружили и обезвредили 103 вражеских мин, взрывчатки и боеприпасов. К работам привлекали 86 спасателей и 34 единицы техники.

Спасатели напоминают: в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу нужно сообщить об этом ГСЧС по телефону 101.

Категорически запрещено:

касаться предмета и передвигать его;

пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;

касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреву.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb