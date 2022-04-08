В Харьковской области на мине подорвались работники облэнерго: двое раненых
Сотрудники "Харьковоблэнерго" на служебном авто подорвались на мине на окраине города Дергачи
Об этом сообщают в "Харьковоблэнерго".
"Чрезвычайное событие произошло 8 апреля на окраине Дергачей. Бригада энергетиков направлялась на устранение аварийного повреждения в электросети. По предварительным данным, служебный пикап на грунтовой дороге наехал на мину", – говорится в сообщении.
В результате взрыва двое работников получили ранения, их доставили в больницу. От автомобиля осталась куча железа.
"С начала войны специалисты Харьковоблэнерго ежедневно работают в зоне боевых действий, неоднократно попадая под обстрелы. Несмотря на риск для жизни, энергетики держат электрические сети в рабочем состоянии, от которых заживлены больницы, объекты критической инфраструктуры и жилые районы", - добавляют на предприятии.
- 7 апреля вблизи села Белка Ахтырского района автомобиль с бригадой "Сумыоблэнерго" взорвался на противотанковой мини, которую оставили после себя российские оккупанты.
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