В Харьковской области на мине подорвались работники облэнерго: двое раненых

Об этом сообщают в "Харьковоблэнерго".



"Чрезвычайное событие произошло 8 апреля на окраине Дергачей. Бригада энергетиков направлялась на устранение аварийного повреждения в электросети. По предварительным данным, служебный пикап на грунтовой дороге наехал на мину", – говорится в сообщении.



В результате взрыва двое работников получили ранения, их доставили в больницу. От автомобиля осталась куча железа.



"С начала войны специалисты Харьковоблэнерго ежедневно работают в зоне боевых действий, неоднократно попадая под обстрелы. Несмотря на риск для жизни, энергетики держат электрические сети в рабочем состоянии, от которых заживлены больницы, объекты критической инфраструктуры и жилые районы", - добавляют на предприятии.

7 апреля вблизи села Белка Ахтырского района автомобиль с бригадой "Сумыоблэнерго" взорвался на противотанковой мини, которую оставили после себя российские оккупанты.