В Харьковской области на кассетном снаряде подорвался 50-летний мужчина
В среду, 22 марта, в Харьковской области в результате подрыва на кассетном снаряде погиб 50-летний мужчина
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
В селе Ивановка (Изюмский район) 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде. От полученных травм погиб на месте.
"В очередной раз призываю всех быть максимально внимательными и осторожными. Воздерживайтесь от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д. Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы", - напомнил Олег Синегубов.
- 22 марта в Херсонской области гражданский мужчина в лесополосе наткнулся на российскую мину. В результате взрыва ему оторвало часть ноги.
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