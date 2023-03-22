В Харьковской области на кассетном снаряде подорвался 50-летний мужчина

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

В селе Ивановка (Изюмский район) 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде. От полученных травм погиб на месте.

"В очередной раз призываю всех быть максимально внимательными и осторожными. Воздерживайтесь от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д. Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы", - напомнил Олег Синегубов.