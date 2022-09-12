В Харьковской области на 80% восстановили электро- и водоснабжение, в Днепропетровской области все города уже с электричеством
После российских обстрелов 11 сентября электроснабжение и водоснабжение в Харьковской области было возобновлено на 80%. Вся Днепропетровщина уже тоже с электричеством
Об этом сообщили заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
"Харьковская область. Электроснабжение и водоснабжение города и области возобновлено на 80%. Продолжаем работать", - написал Тимошенко.
По информации энергетиков, на 08:32 12 сентября с электричеством все города и общины Днепропетровской области.
"Все в штатном режиме. Продолжаем работать на победу вместе", - добавил Резниченко.
- В Сумской, Донецкой, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской, Полтавской области 11 сентября возникли перебои с электроводоснабжением из-за обстрелов россиян. Оккупанты били по критической инфраструктуре регионов, в частности по Харьковской ТЭЦ-5. В результате обстрелов в Харьковской области и перебои с электроснабжением задерживались поезда из Сум и Сум, Полтавы и Киева. Только к утру 12 сентября рейсы между Харьковом и Киевом начали следовать согласно расписанию.
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