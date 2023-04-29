В Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном предмете

Об этом сообщает ДСНС.

Инцидент произошел сегодня, 29 апреля, в селе Вернополье Изюмского района.

"Мужчина, 1993 года рождения, получил телесные повреждения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете. Он был госпитализирован в местную больницу, состояние - средней тяжести", - пишут чрезвычайники.

Служба призывает всех быть максимально осторожными. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его и сообщите о находке в ДСНС или Нацполицию.