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В Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном предмете

29 апреля, 2023 суббота
20:26
Общество

В Харьковской области произошел очередной несчастный случай в результате подрыва на взрывоопасном предмете

Об этом сообщает ДСНС.

Инцидент произошел сегодня, 29 апреля, в селе Вернополье Изюмского района.

"Мужчина, 1993 года рождения, получил телесные повреждения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете. Он был госпитализирован в местную больницу, состояние - средней тяжести", - пишут чрезвычайники.

Служба призывает всех быть максимально осторожными. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его и сообщите о находке в ДСНС или Нацполицию.

Украина
Война с Россией
ДСНС
Харковщина
воєнні злочини Росії
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