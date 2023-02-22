В Харьковской области мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В среду 22 февраля житель Харьковской области пострадал в результате российской агрессии
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Инцидент произошел в Изюме Харьковской области. Работник лесного хозяйства наступил на мину "Лепесток". В результате взрыва мужчину госпитализировали с травмами левой стопы. Медики оказывают ему медицинскую помощь.
"ГСЧС Украины призывает всех жителей деоккупированных областей быть максимально осторожными. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его и сообщите о находке по телефонам "101" или "102"", - напомнили в сообщении.
- В Изюме на Харьковщине оккупанты обильно разбрасывали запрещенные "мины-лепестки", чтобы дискредитировать ВСУ.
- 3 февраля подростки пострадали в результате детонации мины "Лепесток" в Харьковской области.
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