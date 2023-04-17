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В Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию из нескольких населенных пунктов

17 апреля, 2023 понедельник
15:43
Общество

В двух населенных пунктах Дергачевской громады Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию

Об этом сказал начальник ОВА Олег Синегубов, передает Общественное.

"Эвакуация идет постоянно в тех населенных пунктах, где происходят обстрелы. Север области, Харьковский район. Там есть два населенных пункта - мы думаем, чтобы объявить там принудительную эвакуацию, поскольку есть для нас задача: из некоторых населенных пунктов мы должны вывезти детей вместе с их семьями. И по Купянскому направлению так же", - сказал он.

По его словам, из всех населенных пунктов, где фактически идут боевые действия, эвакуировали детей. Так, за прошлую неделю было вывезено 30 детей.

Синегубов отметил, что людей удается вывезти, когда они прислушиваются - тогда нет смысла объявлять принудительную эвакуацию.

  • В течение суток 11 апреля российская армия обстреливала Харьковщину, ранена 62-летняя женщина, повреждены 4 дома и дорога, произошел пожар.
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Харковщина
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