На Харьковщине местный житель за $2 тыс. переправлял через границу украинцев в Россию
26-летний харьковчанин был задержан за организацию переправки через границу украинцев. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины
Об этом информируют на сайте Харьковской областной прокуратуры.
В мае этого года мужчина пытался незаконно переправить госграницу Украины четырех человек.
Беглецы должны были часть дороги проехать на авто организатора, далее, в районе с. Александровка Богодуховского района, пройти пешком в обход пунктов пропуска.
Такая услуга обошлась по $500 с человека.
Военнослужащие ВСУ при попытке пересечения границы задержали 26-летнего харьковчанина.
У подозреваемого изъят автомобиль и $2 тысячи.
Злоумышленник задержан по ст. 208 УПК РФ и сообщено о подозрении. Решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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