На Харьковщине местный житель за $2 тыс. переправлял через границу украинцев в Россию

Об этом информируют на сайте Харьковской областной прокуратуры.



В мае этого года мужчина пытался незаконно переправить госграницу Украины четырех человек.



Беглецы должны были часть дороги проехать на авто организатора, далее, в районе с. Александровка Богодуховского района, пройти пешком в обход пунктов пропуска.



Такая услуга обошлась по $500 с человека.



Военнослужащие ВСУ при попытке пересечения границы задержали 26-летнего харьковчанина.



У подозреваемого изъят автомобиль и $2 тысячи.



Злоумышленник задержан по ст. 208 УПК РФ и сообщено о подозрении. Решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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