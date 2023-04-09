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Главная война с Россией В Харьковской области местный житель в собственном огороде подорвался на мине

В Харьковской области местный житель в собственном огороде подорвался на мине

9 апреля, 2023 воскресенье
15:13
война с Россией

В воскресенье, 9 апреля, в Изюмском районе Харьковщины местный житель подорвался на мине "лепестке" в собственном огороде

Об этом пишет главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Инцидент произошел в селе Снежковка на территории частного домовладения, детали происшествия все еще выясняются.

Мужчина 1985 года рождения получил осколочные ранения разной степени тяжести в результате взрыва, он был доставлен в больницу.

  • Житель Херсонщины доставлен в больницу после того, как он самостоятельно пытался очистить поле от мин "лепестков" возле населенного пункта Архангельское.
Харковщина
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