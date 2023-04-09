В Харьковской области местный житель в собственном огороде подорвался на мине

Об этом пишет главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Инцидент произошел в селе Снежковка на территории частного домовладения, детали происшествия все еще выясняются.

Мужчина 1985 года рождения получил осколочные ранения разной степени тяжести в результате взрыва, он был доставлен в больницу.