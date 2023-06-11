Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отмечается, что 11 июня 2023 года житель села Новая Гусаровка Изюмского района подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.

"11 июня в с. Новая Гусаровка Изюмского района во время скашивания травы на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался мужчина 1968 года рождения. В результате чего, он получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По информации от ГСЧС, пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение города Харькова.

Также в ГСЧС обратились к украинцам с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.

"Несоблюдение правил безопасности может привести к непоправимым последствиям. Не двигайтесь по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией", - отмечает пресс-служба.