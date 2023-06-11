В Харьковской области местный житель подорвался на мине во время скашивания травы
В селе Новая Гусаровка Изюмского района Харьковской области в воскресенье, 11 июня, 55-летний местный житель подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете, скашивая траву
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Отмечается, что 11 июня 2023 года житель села Новая Гусаровка Изюмского района подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.
"11 июня в с. Новая Гусаровка Изюмского района во время скашивания травы на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался мужчина 1968 года рождения. В результате чего, он получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По информации от ГСЧС, пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение города Харькова.
Также в ГСЧС обратились к украинцам с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.
"Несоблюдение правил безопасности может привести к непоправимым последствиям. Не двигайтесь по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией", - отмечает пресс-служба.
- Ранее сообщалось, что речные мины из затопленной россиянами части Херсонщины, прибиваемые течением к пляжам города Одессы, будут сразу уничтожаться.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.75Продажа 40.5
- Актуальное
- Важное