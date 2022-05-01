В Харьковской области из-за обстрелов российских войск за сутки произошло 15 пожаров

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

"Спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и хозяйственных построек, а также складских и ангарных помещениях", - говорится в сообщении.

В частности, девять пожаров произошло в Немышлянском районе Харькова, а также 2 в Харьковском, 3 в Изюмском и 1 в Чугуевском районах области.

Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Шевченковского района города Харькова. Отмечают, что харьковские пиротехники за день совершили 41 выезд для ликвидации вражеских боеприпасов.