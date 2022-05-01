В Харьковской области из-за обстрелов российских войск за сутки произошло 15 пожаров
В результате российских обстрелов Харькова и области в течение 30 апреля произошло 15 пожаров в течение суток. Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществляли выезды в разные районы региона
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
"Спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и хозяйственных построек, а также складских и ангарных помещениях", - говорится в сообщении.
В частности, девять пожаров произошло в Немышлянском районе Харькова, а также 2 в Харьковском, 3 в Изюмском и 1 в Чугуевском районах области.
Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Шевченковского района города Харькова. Отмечают, что харьковские пиротехники за день совершили 41 выезд для ликвидации вражеских боеприпасов.
- В результате наступления украинских военных в Харьковской области был возобновлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.
- Вооруженные силы Украины освободили от кафиров Кутузовку в Харьковской области. 30 апреля туда доставили гуманитарную помощь.
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