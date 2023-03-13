Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В с. Снежковка Изюмского района возле поля 40-летний гражданский мужчина наступил на мину "Лепесток". В результате взрыва получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - написал он.

Чиновник призвал жителей быть максимально внимательными и осторожными и воздержаться от посещения лесов, лесополос, рек и полей, где могут находиться вражеские мины.