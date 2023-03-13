В Харьковской области гражданский наступил на мину "Лепесток", его госпитализировали в состоянии средней тяжести
В Изюмском районе Харьковской области гражданский мужчина наступил на мину "Лепесток", его госпитализировали в состоянии средней тяжести
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В с. Снежковка Изюмского района возле поля 40-летний гражданский мужчина наступил на мину "Лепесток". В результате взрыва получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - написал он.
Чиновник призвал жителей быть максимально внимательными и осторожными и воздержаться от посещения лесов, лесополос, рек и полей, где могут находиться вражеские мины.
- На прошлой неделе в Херсонской области на вражеской мине подорвался автомобиль с гражданскими , в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.07
Покупка 38.07Продажа 38.86
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное