В Харьковской области голове Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета объявили подозрение в госизмене

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Сегодня объявили о подозрении в государственной измене голове Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольхватского сельсовета Надежде Антоновой", - отметил он.

После оккупации Старого Салтова Эдуард Коновалов добровольно сотрудничал с россиянами, снабжал их жильем и призвал местных жителей не сопротивляться захватчикам.

Надежда Антонова перешла на сторону врагов в селе Кутузовка. Она стала сотрудничать с руководителем российских военных с позывным "Витязь". Секретарь сельсовета предоставила оккупантам информацию о ветеранах АТО и ООС, охотниках, правоохранителях, а также заставляла местных жителей носить белые повязки.

Эдуард Коновалову и Надежде Антоновой грозит от 15 лет заключения до пожизненного срока. Сейчас идет расследование.

В Сумской области объявили подозрение в госизмене мэру, его заместителю и депутату горсовета, которые сотрудничали с оккупантами.

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