В Харьковской области голове Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета объявили подозрение в госизмене
На Харьковщине объявили подозрение городскому голове Старого Салтова Эдуарду Коновалову, который обеспечивал жильем оккупантов и призывал местных жителей сдаться, а также секретарю Ольхватского сельсовета Надежде Антоновой, которая сообщала россиянам информацию о ветеранах АТО и ООС, правоохранителях и охотниках
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
"Сегодня объявили о подозрении в государственной измене голове Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольхватского сельсовета Надежде Антоновой", - отметил он.
После оккупации Старого Салтова Эдуард Коновалов добровольно сотрудничал с россиянами, снабжал их жильем и призвал местных жителей не сопротивляться захватчикам.
Надежда Антонова перешла на сторону врагов в селе Кутузовка. Она стала сотрудничать с руководителем российских военных с позывным "Витязь". Секретарь сельсовета предоставила оккупантам информацию о ветеранах АТО и ООС, охотниках, правоохранителях, а также заставляла местных жителей носить белые повязки.
Эдуард Коновалову и Надежде Антоновой грозит от 15 лет заключения до пожизненного срока. Сейчас идет расследование.
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