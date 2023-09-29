В Харьковской области энергетики попали под ракетный обстрел: ситуация в энергосистеме по состоянию на 29 сентября
В Купянске Харьковской области бригада энергетиков попала под ракетный обстрел РФ. Также продолжаются работы по восстановлению сетей в Торецке Донецкой области
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"При выполнении ремонтных работ в Купянске Харьковской области энергетики попали под ракетный обстрел. К счастью - без жертв", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что за сутки в области заживили около 1 тысячи абонентов, из которых 50 потребителей получили свет впервые с начала полномасштабной войны.
"В Донецкой области из-за обстрелов выключались 2 воздушные линии электропередачи 110 кВ и 1 подстанция 110 кВ. Из-за этого обесточивалась 31 тысяча потребителей в 11 населенных пунктах. Большинство потребителей заживили в тот же день, ремонтные работы продолжаются", - рассказали в Минэнерго.
"Также продолжаются работы по восстановлению сетей, поврежденных в Торецке во время обстрела 27 сентября. Часть города уже со светом", - добавили там.
Остается обесточенной часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.
В Днепропетровской области по технологическим причинам наблюдалось обесточивание около 5 тыс. абонентов, но в течение часа всех заживили.
В Херсоне остаются без света около 2 тыс. потребителей, обесточенных из-за вызванного подрывом Каховской ГЭС затопления.
- 27 сентября РФ атаковала Торецк и Константиновку, в результате чего погиб человек, еще 4 получили ранения.
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