Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"Прокуроры Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками полиции эксгумировали тело 68-летнего мужчины, погибшего от рук российского военнослужащего", - говорится в заявлении.

В оккупированном в то время Макаре Золочевской общины 5 мая оккупант застрелил местного, шедшего по селу. Это произошло на глазах брата погибшего. По предварительной информации, россиянин стрелял из автоматического оружия с прицелом – сначала по ногам мужчины, а затем – ему в спину. Тело погибшего было направлено на судмедэкспертизу.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 19 сентября на освобожденных территориях Харьковщины зарегистрировали 292 военных преступления, совершенных российскими войсками, большинство из которых - нарушение законов и обычаев войны.

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