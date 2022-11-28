В Харьковской области эксгумировали 5 тел погибших в результате российской агрессии, среди них двое детей
На ранее оккупированной территории Изюмского района обнаружили тела пятерых погибших в результате российской агрессии, среди которых дети – 1 года и 11 лет
Об этом информирует Национальная полиция Украины .
Сообщается, что мирные жители скончались 9 марта во время авиационной бомбардировки РФ поселка Слобожанское Балаклейской территориальной громады Изюмского района. Среди погибших двое детей, 1 и 11 лет, две женщины и мужчина.
"Боеприпасы врага попали в многоэтажный жилой дом, в котором находились пострадавшие. Фрагменты их тел были похоронены местными жителями на кладбище поселка", - пояснили в пресс-службе.
Полицейские эксгумировали останки погибших и направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина их смерти – взрывные травмы.
Открыто уголовное производство. Убийцам предусмотрено тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
- 14 ноября в Харьковской области эксгумировали тела четырех гражданских – один из них был замучен российскими солдатами. Тела нашли в пгт Купянск-Узловой и городе Купянск.
- В Купянском районе Харьковщины стражи порядка эксгумировали тела двух мужчин, которых российские войска расстреляли во время оккупации местности.
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