Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"Эта операция по освобождению Харьковской области длилась несколько дней и планировалась несколько дней. Начиная с 6 сентября по сегодняшний день освобождено 3800 кв.км - более 300 населенных пунктов", - сказала Маляр.

Замминистра информирует, что около 150 тысяч украинцев освободили от российской оккупации, где наши люди фактически были заложниками.

"Поражает стойкость и дух украинцев, потому что россияне лишили их здесь связи. Фактически ни у кого не было возможности узнать, что там – на подконтрольной Украине части. Им говорили, что Украины нет, что в Украине уже другой президент, Украина за ими не придет. Но все, с кем мы сегодня говорили, они все стойко ждали, верили, что Вооруженные силы придут и освободят их", - отмечает заместитель министра.

На вопрос о сроках деоккупации Харьковщины Маляр ответила: Операция продолжается, распланирована до полного увольнения Харьковской области. Все детали не будем говорить, будем верить, что это произойдет как можно быстрее.

По сообщению ОК Юг 12 сентября, ВСУ через две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.

Военный эксперт Рыженко в эфире Эспрессо сообщил , что раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой.

11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные получили российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники.

Также на Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14 ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов.

12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра .

Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.

Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.

Вооруженные силы Украины вернули уже около 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных решистами территорий.