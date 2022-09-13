В Харьковской области деоккупировали более 300 населенных пунктов, операция продлится до полного освобождения области, - Маляр
13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается
Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
"Эта операция по освобождению Харьковской области длилась несколько дней и планировалась несколько дней. Начиная с 6 сентября по сегодняшний день освобождено 3800 кв.км - более 300 населенных пунктов", - сказала Маляр.
Замминистра информирует, что около 150 тысяч украинцев освободили от российской оккупации, где наши люди фактически были заложниками.
"Поражает стойкость и дух украинцев, потому что россияне лишили их здесь связи. Фактически ни у кого не было возможности узнать, что там – на подконтрольной Украине части. Им говорили, что Украины нет, что в Украине уже другой президент, Украина за ими не придет. Но все, с кем мы сегодня говорили, они все стойко ждали, верили, что Вооруженные силы придут и освободят их", - отмечает заместитель министра.
На вопрос о сроках деоккупации Харьковщины Маляр ответила: Операция продолжается, распланирована до полного увольнения Харьковской области. Все детали не будем говорить, будем верить, что это произойдет как можно быстрее.
- По сообщению ОК Юг 12 сентября, ВСУ через две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.
- Военный эксперт Рыженко в эфире Эспрессо сообщил , что раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой.
- 11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные получили российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники.
- Также на Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14 ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов.
- 12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра .
- Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
- Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.
- Вооруженные силы Украины вернули уже около 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных решистами территорий.
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