В Харьковской области более 1200 невакцинированных работников образования отстранили от работы
Более 1200 работников образования Харьковской области отстранили от работы, поскольку они не получили прививки от COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.
"По данным департамента науки и образования ХОГА, по состоянию на сегодняшний день отстранены от работы 1 229 человек. Учреждения общего среднего образования - 103, дошкольного образования - 37, заведения профессионально-технического образования - 33 человека, работники профессионального высшего образования - 64, заведения высшего образования - 992", - сказал во время брифинга директор Департамента здравоохранения ХОГА Максим Хаустов.
Отмечается, что в регионе уровень вакцинации растет. По состоянию на 15 ноября 38% населения региона (842 394 человека) сделали прививку от COVID-19. Из них 606 100 человек получили две дозы.
Хаустов отметил, что в Харьковской области с начала вакцинальной кампании 2 598 прививок сделали детям от 12 до 18 лет, и 354 837 прививок лицам старше 60 лет.
Он подчеркнул, что статистика по госпитализации неизменна: в стационарах региона оказываются преимущественно те, кто не имеет прививок. А вот процент привитых лиц, которых госпитализировали, невелик – всего 4%.
- Напомним, в Виннице среди вакцинированных разыгрывают телевизоры и велосипеды.
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