В Харьковской области авто сбило насмерть пешехода: на допрос вызывают бизнесмена Ярославского, УП сообщает о его отъезде из Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на пресс- службу МВД и "Украинскую правду".



В среду, 9 февраля, около 22:55 на дороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошла смертельная авария. Автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на 50-летнего пешехода, затем погиб.



Полиция открыла уголовное производство по двум статьям – нарушение правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286), оставление человека в опасности (ч. 3 ст. 135). Максимальное наказание предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять автомобилем до 3 лет.



"Украинская правда" со ссылкой на свои источники 10 февраля сообщила , что на месте аварии нашли автомобильные номера передней машины кортежа бизнесмена.



В интервью изданию "Объектив" Ярославский не подтвердил и не опроверг, причастен ли автомобиль к ДТП. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера "0018", Ярославский ответил, что за номерами не следит.



"Я спал дома и утром только узнал это", - сказал он.



Впоследствии УП со ссылкой на источники в авиационной сфере заявило , что бизнесмен улетел из Харькова в Лондон. Чартер из Польши прилетел в Харьков в 12.50 и вылетел из Харькова в 13.50. По данным издания, на борту самолета – Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb