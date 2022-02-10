В Харьковской области авто сбило насмерть пешехода: на допрос вызывают бизнесмена Ярославского, УП сообщает о его отъезде из Украины
Полиция Харьковской области заявила, что вызовет на допрос бизнесмена Александра Ярославского по делу об аварии, в результате которой погиб пешеход
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на пресс- службу МВД и "Украинскую правду".
В среду, 9 февраля, около 22:55 на дороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошла смертельная авария. Автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на 50-летнего пешехода, затем погиб.
Полиция открыла уголовное производство по двум статьям – нарушение правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286), оставление человека в опасности (ч. 3 ст. 135). Максимальное наказание предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять автомобилем до 3 лет.
"Украинская правда" со ссылкой на свои источники 10 февраля сообщила , что на месте аварии нашли автомобильные номера передней машины кортежа бизнесмена.
В интервью изданию "Объектив" Ярославский не подтвердил и не опроверг, причастен ли автомобиль к ДТП. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера "0018", Ярославский ответил, что за номерами не следит.
"Я спал дома и утром только узнал это", - сказал он.
Впоследствии УП со ссылкой на источники в авиационной сфере заявило , что бизнесмен улетел из Харькова в Лондон. Чартер из Польши прилетел в Харьков в 12.50 и вылетел из Харькова в 13.50. По данным издания, на борту самолета – Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий.
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