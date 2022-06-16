В Харьковской области арестованы активы российских компаний на 40 млн грн, – СБУ
В Харьковской области арестовано имущество четырех предприятий с российскими бенефициарами
Об этом сообщила СБУ в фейсбуке.
Киевский районный суд Харькова арестовал движимое и недвижимое имущество четырех предприятий, учредителями и конечными бенефицирами которых являются граждане и юрлица страны-агрессора. Общая стоимость активов – 40 млн грн, говорится в сообщении.
Две компании соединены меж собой и осуществляют торговлю русским балансировочным и измерительным оборудованием.
"Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины", – отметила СБУ.
Остальные два предприятия занимаются оптово-розничной торговлей в Украине, добавили правоохранители.
"СБУ продолжает исследовать все обстоятельства работы этих предприятий в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенных в крупных размерах)", – говорится в сообщении.
- Напомним, Бюро экономической безопасности Украины инициировало национализацию 400 российских и белорусских железнодорожных вагонов.
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