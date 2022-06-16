Об этом сообщила СБУ в фейсбуке.

Киевский районный суд Харькова арестовал движимое и недвижимое имущество четырех предприятий, учредителями и конечными бенефицирами которых являются граждане и юрлица страны-агрессора. Общая стоимость активов – 40 млн грн, говорится в сообщении.

Две компании соединены меж собой и осуществляют торговлю русским балансировочным и измерительным оборудованием.

"Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины", – отметила СБУ.

Остальные два предприятия занимаются оптово-розничной торговлей в Украине, добавили правоохранители.

"СБУ продолжает исследовать все обстоятельства работы этих предприятий в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенных в крупных размерах)", – говорится в сообщении.

Напомним, Бюро экономической безопасности Украины инициировало национализацию 400 российских и белорусских железнодорожных вагонов.

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