В Харьковской области 16-летний парень подорвался на взрывном устройстве
В среду, 5 апреля, в Харьковской области подросток получил минно-взрывную травму
Об этом сообщает главное управление ДСНС в Харьковской области.
Инцидент произошел в селе Новоосиновое Купянского района. 16-летний парень получил минно-взрывную травму в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Подростка доставили в областную больницу. Сейчас его состояние – средней тяжести. Ампутаций конечностей нет.
"Оставленные оккупантами взрывоопасные предметы продолжают нести беду... Уважаемые харьковчане, в который раз обращаемся к вам с просьбой строго соблюдать меры минной безопасности. Не посещайте леса, лесополосы, поля и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые были под вражеской оккупацией", - пишет ДСНС.
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