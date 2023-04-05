В Харьковской области 16-летний парень подорвался на взрывном устройстве

Об этом сообщает главное управление ДСНС в Харьковской области.

Инцидент произошел в селе Новоосиновое Купянского района. 16-летний парень получил минно-взрывную травму в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Подростка доставили в областную больницу. Сейчас его состояние – средней тяжести. Ампутаций конечностей нет.

"Оставленные оккупантами взрывоопасные предметы продолжают нести беду... Уважаемые харьковчане, в который раз обращаемся к вам с просьбой строго соблюдать меры минной безопасности. Не посещайте леса, лесополосы, поля и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые были под вражеской оккупацией", - пишет ДСНС.