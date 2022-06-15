В Харьковской области 14 июня россияне ранили 7 человек и повредили дома
В Харьковской области 14 июня оккупанты ранили 7 человек, повредили дома, гараж, админздание и вызвали пожары
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
"Прошедшие сутки обстрелов г. Харьков не зафиксировано, в то же время российские оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты Харьковской области. В Харьковском районе из-за обстрелов произошел лесной пожар. В селах Чугуевского района в результате попадания боеприпасов повреждены дома и хозяйственные здания, гаражи", - он.
Ночью в Богодуховском районе россияне обстреляли Золочевское общество и повредили административное здание одного из предприятий. В результате произошел пожар. В Изюмском районе российские обстрелы также привели к возгоранию.
"В целом по области за сутки ранения получили 7 мирных жителей: Чугуевский район – 4 человека, Изюмский – 1 человек, Харьковский район – 2 человека", - подчеркнул Олег Синегубов.
На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении – бои за Рубежное. В районе Изюма тоже боевые действия. ВСУ отражают атаки россиян и наносят им существенные потери.
- Сейчас возле Изюма Харьковской области ведутся бои , а в городе остается около 15 тысяч гражданских, россияне не дают провести эвакуацию.
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