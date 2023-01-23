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В Харьковской, Днепропетровской и еще трех областях Украины применены аварийные отключения света, - Укрэнерго

23 января, 2023 понедельник
11:13
Общество

В пяти областях Украины по состоянию на утро 23 января применены аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме, связанного с началом рабочей недели

Об этом сообщает Укрэнерго .

Потребление электроэнергии по сравнению с воскресеньем увеличилось, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным снижением температуры по всей Украине, подчеркнули в компании.

Там напомнили, что дефицит мощности произошел из-за поврежденных в результате российских ударов электростанции и высоковольтной сети.

Все облэнерго получили лимиты потребления на все сутки.

"Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях", - говорится в сообщении Укрэнерго.

  • Ранее в ДТЭК заявили, что дефицит электроэнергии будет сохраняться, пока Украина не вернет Запорожскую АЭС.

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