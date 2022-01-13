В Харьковском университете имени Каразина потушили пожар: к ликвиации привлекли 13 единиц спецтехники

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС .



"Сегодня в 12:25 в одиннадцатиэтажном здании Харьковского национального университета им. Каразина В.Н. (по предварительной информации - в подсобном помещении актового зала) возник пожар", - говорится в сообщении.



Огонь был локализован на площади 30 кв. в 13:00.



Ликвидировали пожар в 13.30.



Спасатели отмечают, что наблюдалось плотное задымление.



Людей из помещения эвакуировали.



Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.



К тушению пожара привлекли 40 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

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