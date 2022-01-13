В Харьковском университете имени Каразина потушили пожар: к ликвиации привлекли 13 единиц спецтехники
13 января произошел пожар в подсобном помещении актового зала университета имени Каразина в Харькове
Об этом информирует пресс-центр ГСЧС .
"Сегодня в 12:25 в одиннадцатиэтажном здании Харьковского национального университета им. Каразина В.Н. (по предварительной информации - в подсобном помещении актового зала) возник пожар", - говорится в сообщении.
Огонь был локализован на площади 30 кв. в 13:00.
Ликвидировали пожар в 13.30.
Спасатели отмечают, что наблюдалось плотное задымление.
Людей из помещения эвакуировали.
Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.
К тушению пожара привлекли 40 человек и 13 единиц техники ГСЧС.
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