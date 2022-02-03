В Харьковском СИЗО подросток совершил самоубийство

Об этом сообщает Офис омбудсмена.



В связи с совершением суицида в Харьковском СИЗО сотрудники Офиса омбудсмена проверили соблюдение прав содержащихся в учреждении.



По сообщению руководства СИЗО, 3 февраля в 6:18 во время обхода камер младший инспектор ВРиО сообщил, что заключенный совершил самоубийство, повесившись на простыне, закрепленной на внутренней решетке окна.



На сигнал "Тревога" прибыл дежурный фельдшер, который пытался реанимировать подростка, однако по прибытии работников скорой неотложной помощи в 6:35 была констатирована смерть.



Умерший - 2004 года рождения. Он прибыл в СИЗО в 2021 году и находился в учреждении вместе с тремя несовершеннолетними. На содержание и ненадлежащее отношение со стороны сокамерников и работников СИЗО администрации не жаловался.



Сейчас на месте работают полиция и прокуратура. Администрация СИЗО направила материалы в соответствующие органы. В заведении продолжается проверка.

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