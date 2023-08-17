В Харьковском облсовете сообщили об ужасном питании раненых бойцов в гражданских больницах
Галина Куц, депутат Харьковского областного совета, выяснила, что средства для гражданских больниц на раненых выделяются, но проблема кроется в бюрократических аспектах
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
"Уже пора рассказать о проблеме, которая сейчас касается раненых. Почему-то мне кажется, что это не только харьковская проблема, но и других прифронтовых городов, и Запорожье, и Днепра также. Есть два типа больниц, куда попадает раненый: госпитали Минобороны, где Все хорошо и с лечением, и с питанием, а есть гражданские больницы.Известно об очень многих сигналах, что в гражданских больницах питание раненых ужасное.Может быть раз в день какая-то кашка или что-то непонятное.Но это раненый, которому нужно восстанавливаться. Волонтеров на это не хватает", - рассказала депутат Харьковского областного совета
Галина Куц начала разбираться с этой ситуацией и выяснила, что для гражданских больниц на раненых выделяют средства, но проблема кроется в бюрократических аспектах.
"Сейчас война, мы на передовой, и к нам со всей Украины прибывают раненые. Также мне уже сообщили, что и в Запорожье есть такая проблема. Надо что-то срочно делать, потому что раненых, которые находятся в гражданских больницах, нужно кормить", - подчеркнула. госпожа Гуц.
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