Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В Харьковском облсовете сообщили об ужасном питании раненых бойцов в гражданских больницах
Эксклюзив

В Харьковском облсовете сообщили об ужасном питании раненых бойцов в гражданских больницах

17 августа, 2023 четверг
15:46
Общество

Галина Куц, депутат Харьковского областного совета, выяснила, что средства для гражданских больниц на раненых выделяются, но проблема кроется в бюрократических аспектах

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Уже пора рассказать о проблеме, которая сейчас касается раненых. Почему-то мне кажется, что это не только харьковская проблема, но и других прифронтовых городов, и Запорожье, и Днепра также. Есть два типа больниц, куда попадает раненый: госпитали Минобороны, где Все хорошо и с лечением, и с питанием, а есть гражданские больницы.Известно об очень многих сигналах, что в гражданских больницах питание раненых ужасное.Может быть раз в день какая-то кашка или что-то непонятное.Но это раненый, которому нужно восстанавливаться. Волонтеров на это не хватает", - рассказала депутат Харьковского областного совета

Галина Куц начала разбираться с этой ситуацией и выяснила, что для гражданских больниц на раненых выделяют средства, но проблема кроется в бюрократических аспектах.

"Сейчас война, мы на передовой, и к нам со всей Украины прибывают раненые. Также мне уже сообщили, что и в Запорожье есть такая проблема. Надо что-то срочно делать, потому что раненых, которые находятся в гражданских больницах, нужно кормить", - подчеркнула. госпожа Гуц.

  • Украинский центр защиты прав человека объяснил, что делать военному после завершения лечения.
Украина
Запорожье
Медицина
Харьков
Днепр
Война с Россией
Читайте также:
17 августа, 2023 четверг
Зеленский подписал законы о продолжении действия военного положения и мобилизации в Украине
17 августа, 2023 четверг
"Интересно, что будет": на Арестовича подали заявление в СБУ из-за высказываний, что украинцы "расчеловечили оккупантов"
Богдан Буткевич
15 августа, 2023 вторник
Никаких "не ко времени" больше не существует, пакт о ненападении между обществом и властью закончился, - журналист Буткевич
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.28
    Покупка 37.28
    Продажа 38.07
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
17 августа
16:38
В Украине официально зарегистрировано более 112 тыс. безработных: где больше всего вакансий
16:33
Эксклюзив
Прорыв основной линии обороны противника: полковник запаса ВСУ рассказал о подготовительном этапе
16:26
Диспечеры Эстонии и Финляндии разрешили пролет самолетов РФ на свою территорию, несмотря на санкции
16:24
Ольга Стефанишина
Украина не сможет выполнить 7 рекомендаций ЕС до октября, это вводимые годами изменения - Стефанишина
16:17
Швеция согласовала предоставление Украине нового пакета военной помощи на 314 млн евро
16:07
Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов
16:04
OPINION
Цена беспорядка – десятки тысяч жизней…
15:52
Бубка покинул Международную федерацию легкой атлетики, в которой пробыл 22 года
15:45
В Киевской области задержали наркоторговцев, у которых изъяли рекордные 20 тонн "товара"
15:30
В Украине будут судить главаря "ЛНР" Пасечника
15:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:23
Столтенберг заявил, что партнеры на шаг ближе к тому, чтобы предоставить Украине истребители F-16
15:17
Экс-президент Франции Саркози призвал Украину забыть об оккупированных РФ территориях. В ОП назвали его заявление соучастием в преступлении
14:55
Столтенберг заявил, что решение по переговорам с РФ будет принимать исключительно Украина
14:44
Обновлено
Снова в бой: легендарная бригада специального назначения "Азов" вернулась на фронт
14:22
Российские вертолеты Ка-52 содержат компоненты из стран Запада и Азии, - Ермак
14:17
Пусковые ЗРК IRIS-T и дымовые боеприпасы: Германия передала очередной пакет помощи Украине
14:11
Кубок Украины: состоялась жеребьевка 1/16 финала
14:05
OPINION
"Культовый сериал" поставщиков и Минобороны: чиновники получили "дорожную карту"
14:04
В Украине будет держаться сухая и солнечная погода: прогноз на 18 августа от Натальи Диденко
14:03
таблетки
Украинки просят правительство разрешить продажу средств экстренной контрацепции без рецепта
13:51
Во Франции хирурги напечатали нос на 3D-принтере для женщины, которая болеет раком
13:48
Нардеп Дубинский утверждает, что СБУ уже неделю не может найти для него электронный браслет
13:44
Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины
13:33
В Перемышле будут ремонтировать пути: Укрзализныця объявила об изменениях в расписании
13:30
В Киеве на ремонт и создание укрытий в учебных заведениях выделили более 500 млн грн
13:29
Дмитрий Кулеба
Кулеба объяснил, почему Россию пригласили на саммит G20, а Украину – нет
13:26
Более 30 тысяч хасидов хотят приехать в Умань на празднование Рош ха-Шана
13:10
электроэнергиия
Украина брала аварийную помощь от энергосистемы Румынии из-за нового рекорда потребления
12:51
В "ДНР" двух украинских морпехов приговорили к 22 годам строгого режима
12:51
В Днепропетровской области из-за российских обстрелов обесточено 20 населенных пунктов
12:47
Эксклюзив
Найден безопасный путь. Что говорит эксперт о выходе первого судна из Одессы по "временному коридору"
12:26
На Netflix появился первый тизер аниме-сериала о Скотте Пилигриме
12:25
СБУ объявила подозрение блогерше, которая во время акций в Киево-Печерской лавре провоцировала стычки и религиозную рознь
12:10
В Екатеринбурге в РФ горит здание ледовой арены: эвакуировали 200 человек
12:10
Зеленский провел селектор и заслушал доклад разведки о тактических и стратегических планах врага
12:10
Лукашенко
"Мы абсолютные сторонники территориальной целостности": Лукашенко заявил, что Беларусь и Китай имеют одинаковое видение мироустройства
12:00
OPINION
Не Bacardi, а настоящая барракуда
11:55
Оккупанты вывезли из ТОТ на "оздоровление" в Россию еще 450 детей, старшеклассников агитируют поступать в тамошние вузы
11:41
Обзор
Что известно о морских дронах SeaBaby, которыми Украина атакует в Черном море
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV