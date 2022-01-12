В Харьковском метро обрушился потолок: комиссия выясняет причины

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.



"Там уже работает комиссия метрополитена, выясняет причины случившегося. Самое главное, что никто не пострадал", - написал Сидоренко.







По его информации, потолок будут "обстукивать" дальше, а также проверят потолки в вестибюлях всех станций метро.



Сидоренко отметил, что причины обрушения пока неизвестны. Их озвучат сразу же после того, как выяснят обстоятельства.

Как сообщалось ранее, 11 января в Харькове произошло подтопление станций метрополитена на Холодногорско-Заводской линии.