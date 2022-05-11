В Харьковском горсовете распустили фракцию ОПЗЖ

Об этом информируют на сайте Харьковского городского совета.

Городско голова Игорь Терехов считает, что депутаты должны подкреплять свою помощь городу и политическими убеждениями.



"Любой представитель органов власти должен расставить все точки над "і", четко обозначив свою позицию, публично осудив действия страны-агрессора, что и было ими сделано на сегодняшней сессии. Сейчас не время молчать и оставаться в тени. Знаю, что на принятие решения о выходе и роспуске фракции повлиял пример народного депутата – харьковчанина Игоря Абрамовича, который покинул ряды ОПЗЖ в первые дни полномасштабного вторжения", – сообщил Игорь Терехов.

Отметим, что фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" приостановила свою деятельность в Верховной Раде 14 апреля.

21 апреля, в Раде была создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". Ее главой стал экс-глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

4 апреля в Мариуполе городские депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ избрали "городским головой" Константина Иващенко.

В Мариуполе депутаты от ОПЗЖ помогали оккупантам сорвать эвакуацию населения.