В харьковском экопарке около 20 животных отравили мышьяком: прокуратура начала расследование
В воскресенье, 8 октября, в экопарке "Фельдман" в Харькове неизвестные отравили животных из контактной зоны для детей, в результате чего погибли 18 жителей парка. Предыдущее вскрытие показало, что их отравили мышьяком
Об этом сообщили на странице экопарка в Facebook.
"У нас произошло убийство. Да, настоящее убийство, причем массовое. Погибли все животные контактной зоны для самых маленьких: кролики, морские свинки и другие пушистики, которым так радовались дети. К открытию Бала хризантем мы сделали эту зону, и это действительно было самое хорошее место, которое очень любили дети", – говорится в сообщении.
В экопарке сообщили, что уже получили результаты вскрытия. По результатам экспертизы животных отравили мышьяком.
"Трудно понять мотивы того, кто это сделал. Неприятно осознавать, что по улицам нашего города где-то ходит лицо, ничем не лучше российских военных, которые убивали наших животных в начале полномасштабной войны. К сожалению, начатый ими экоцид продолжается, и это очередное звено" , – заявили в экопарке.
Руководство "Фельдмана Экопарка" подало заявление в полицию.
Впоследствии в полиции подтвердили гибель животных в экопарке. Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными, совершенное с особой жестокостью в отношении двух и более животных.
По данным прокуратуры, от отравления в "Фельдмане" погибли 6 морских свинок и 12 декоративных кроликов.
Следствие предполагает, что преступление мог совершить кто-то из присутствовавших во время традиционного фестиваля "Бал хризантем". В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия и устанавливаются причастные к преступлению лица.
Фото: Харьковская областная прокуратура / телеграмм
Справка : Фельдман Экопарк - это ландшафтный парк в Дергачевском районе Харьковской области, в котором до начала полномасштабного вторжения России проживало около 2000 животных. Парк входит в число объектов природно-заповедного фонда Украины.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину харьковский "Фельдман Экопарк" оказался под постоянными обстрелами. 4 апреля 2022 года кафиры разрушили его. В частности были повреждены вольеры и инфраструктура, часть животных погибла.
- Уже 13 апреля из экопарка удалось успешно эвакуировать всех животных.
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