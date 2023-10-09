В харьковском экопарке около 20 животных отравили мышьяком: прокуратура начала расследование

Об этом сообщили на странице экопарка в Facebook.

"У нас произошло убийство. Да, настоящее убийство, причем массовое. Погибли все животные контактной зоны для самых маленьких: кролики, морские свинки и другие пушистики, которым так радовались дети. К открытию Бала хризантем мы сделали эту зону, и это действительно было самое хорошее место, которое очень любили дети", – говорится в сообщении.

В экопарке сообщили, что уже получили результаты вскрытия. По результатам экспертизы животных отравили мышьяком.

"Трудно понять мотивы того, кто это сделал. Неприятно осознавать, что по улицам нашего города где-то ходит лицо, ничем не лучше российских военных, которые убивали наших животных в начале полномасштабной войны. К сожалению, начатый ими экоцид продолжается, и это очередное звено" , – заявили в экопарке.

Руководство "Фельдмана Экопарка" подало заявление в полицию.

Впоследствии в полиции подтвердили гибель животных в экопарке. Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными, совершенное с особой жестокостью в отношении двух и более животных.

По данным прокуратуры, от отравления в "Фельдмане" погибли 6 морских свинок и 12 декоративных кроликов.

Следствие предполагает, что преступление мог совершить кто-то из присутствовавших во время традиционного фестиваля "Бал хризантем". В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия и устанавливаются причастные к преступлению лица.

Фото: Харьковская областная прокуратура / телеграмм

Справка : Фельдман Экопарк - это ландшафтный парк в Дергачевском районе Харьковской области, в котором до начала полномасштабного вторжения России проживало около 2000 животных. Парк входит в число объектов природно-заповедного фонда Украины.