В Харькове заработало метро и электротранспорт, подключают электричество жилым домам
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в настоящее время в городе подключают к электроэнергии жилые дома и восстанавливают водоснабжение, уже возобновили работу метро и электротранспорта
Об этом он пишет в телеграме.
Терехов отметил, что восстановление электроснабжения было сложным, и энергетики в четвертый раз возобновляют подачу тепла практически с нуля.
"Сейчас мы начали подачу электроэнергии. Поверьте, это было сложно. Сейчас подключаем жилые дома. Начал работать городской электротранспорт, работает метрополитен. Мы восстанавливаем систему подачи воды в дома. В четвертый раз за это время мы восстанавливаем практически с нуля подачу тепла", - отметил глава Харькова.
Также он сообщил, что в городе работают 200 Пунктов несокрушимости.
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