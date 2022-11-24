Об этом он пишет в телеграме.

Терехов отметил, что восстановление электроснабжения было сложным, и энергетики в четвертый раз возобновляют подачу тепла практически с нуля.

"Сейчас мы начали подачу электроэнергии. Поверьте, это было сложно. Сейчас подключаем жилые дома. Начал работать городской электротранспорт, работает метрополитен. Мы восстанавливаем систему подачи воды в дома. В четвертый раз за это время мы восстанавливаем практически с нуля подачу тепла", - отметил глава Харькова.

Также он сообщил, что в городе работают 200 Пунктов несокрушимости.

В Генштабе сообщили , что Россия выпустила по Украине 67 крылатых ракет и до 10 беспилотников во время массированной атаки 23 ноября.

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