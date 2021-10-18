В Харькове заняты все COVID-кровати с кислородом, - горсовет
В больницах Харькова заполнены все 719 койко-мест с потоковым кислородом, которые предназначены для пациентов с коронавирусом
Об этом сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения горсовета Харькова Елена Головина во время брифинга, передает местное издание Объектив .
По ее словам, в городских больницах Харькова для лечения больных с коронавирусной инфекцией оборудовано 1540 коек, из них 719 - с централизованной подачей кислорода. По состоянию на утро 18 октября все кровати с потоковым кислородом заняты.
"На сегодняшний день 1540 коек, и в стационаре находится 1149 пациентов. Были случаи, когда стояли "скорые". Но там вопрос решался, куда направить, или в реанимацию, или можно положить на обычную кровать, подключить к концентратору", - сообщила Головина.
Она отметила, что власть постоянно расширяет количество мест с кислородом.
"В 13-й больнице закончили монтаж кислородной трассы, доставили 113 коек, они работают в тестовом режиме. Идет монтаж новых кислородных точек, дополняем в 17-й больнице и рассматривается вопрос о расширении кислородных точек в 8-й больнице, которую открыли неделю назад ", - сказала Головина.
- Напомним, с 18 октября в "красную" зону карантина, кроме Херсонщины, перешли еще четыре области Украины . Шесть областей остаются в "желтой" зоне карантина.
- Городские больницы Херсона, которые принимают больных коронавирусом, заполнены почти на 100% .
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