В Харькове заняты все COVID-кровати с кислородом, - горсовет

Об этом сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения горсовета Харькова Елена Головина во время брифинга, передает местное издание Объектив .

По ее словам, в городских больницах Харькова для лечения больных с коронавирусной инфекцией оборудовано 1540 коек, из них 719 - с централизованной подачей кислорода. По состоянию на утро 18 октября все кровати с потоковым кислородом заняты.

"На сегодняшний день 1540 коек, и в стационаре находится 1149 пациентов. Были случаи, когда стояли "скорые". Но там вопрос решался, куда направить, или в реанимацию, или можно положить на обычную кровать, подключить к концентратору", - сообщила Головина.

Она отметила, что власть постоянно расширяет количество мест с кислородом.

"В 13-й больнице закончили монтаж кислородной трассы, доставили 113 коек, они работают в тестовом режиме. Идет монтаж новых кислородных точек, дополняем в 17-й больнице и рассматривается вопрос о расширении кислородных точек в 8-й больнице, которую открыли неделю назад ", - сказала Головина.

Напомним, с 18 октября в "красную" зону карантина, кроме Херсонщины, перешли еще четыре области Украины . Шесть областей остаются в "желтой" зоне карантина.

Городские больницы Херсона, которые принимают больных коронавирусом, заполнены почти на 100% .

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