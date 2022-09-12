Мэр Харькова Игорь Терехов в телеграме написал, что рашисты обстреляли Немышлянский район города.

"Очередной обстрел Харькова. Теперь под ударом Немышлянский район. Предварительно - удар по густо заселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет", - говорится в сообщении.

Прилеты зафиксированы около пяти часов дня. Воздушная тревога в Харьковской области началась в 16:49 и в 16:51 – закончилась. Также позже в 17:00 - 17:26.

Подробную информацию сообщат впоследствии.

Около часа дня рашисты нанесли удар по Основянскому и Киевскому районам Харькова: 37-летний мужчина погиб. По данным Центра экстренной медицинской помощи, ранения получили в общей сложности 6 человек, в том числе девушка 18 лет.