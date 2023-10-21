В Харькове задержан мужчина в военной форме, который пытался ограбить магазин

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 38-летнему ранее судимому мужчине по факту разбоя, совершенного в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Харькове. По данным следствия, 21 октября мужчина, только в августе этого года освободившийся из мест лишения свободы, пытался ограбить магазин.

"Он заранее надел военную форму, хотя он не военнослужащий, но взял с собой пистолет. Придя в магазин, он направил на продавщицу оружие и приказал отдать все деньги в кассе. Получив деньги, злоумышленник не остановился. Он увидел на женщине ювелирные украшения и заставил ее снять все с себя и отдать ему", – рассказали в прокуратуре.

После этого мужчина скрылся с места преступления, однако недалеко. Правоохранители оперативно установили его личность и задержали. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.