В Харькове задержан диверсант, готовивший взрывы автозаправок и железнодорожных путей

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что по указанию российской спецслужбы фигурант готовил взрывы двух автозаправочных станций в Харькове и других регионах Украины.

Для диверсий он планировал использовать самодельные взрывные устройства, которые хранил в специально обустроенном схроне на территории одного из лесных массивов Харьковщины.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Согласно замыслу российской военной разведки подрывы резервуаров с горючим на АЗС должны были привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространению панических настроений в приграничных регионах.

Фото: СБУ

Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" во время закладки взрывчатки под бочку с газом на одной из харьковских автозаправочных станций.

При задержании злоумышленника было сразу деактивировано его взрывное устройство, состоявшее из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Кроме того, правоохранители разоблачили факты причастности задержанного к совершению серии других диверсий в Харьковской области. Среди них – подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях.

По данным следствия, вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности. После начала полномасштабного вторжения России он был дистанционно завербован представителем русской военной разведки.

Фото: СБУ

Во время обысков правоохранители обнаружили почти 5 кг пластида, детонаторы, часовой механизм к взрывчатке, 2 боевых гранат Ф-1 и РГД-5, револьвер и почти 900 тыс. наличных в гривневом эквиваленте.

Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ст. 113 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.