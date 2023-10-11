В Харькове задержан диверсант, готовивший взрывы автозаправок и железнодорожных путей
Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали "на горячем" диверсанта российского ГРУ, который хотел взорвать несколько железнодорожных путей и автозаправок в Харькове и других областях
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Отмечается, что по указанию российской спецслужбы фигурант готовил взрывы двух автозаправочных станций в Харькове и других регионах Украины.
Для диверсий он планировал использовать самодельные взрывные устройства, которые хранил в специально обустроенном схроне на территории одного из лесных массивов Харьковщины.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Согласно замыслу российской военной разведки подрывы резервуаров с горючим на АЗС должны были привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространению панических настроений в приграничных регионах.
Фото: СБУПравоохранители задержали фигуранта "на горячем" во время закладки взрывчатки под бочку с газом на одной из харьковских автозаправочных станций.
При задержании злоумышленника было сразу деактивировано его взрывное устройство, состоявшее из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Кроме того, правоохранители разоблачили факты причастности задержанного к совершению серии других диверсий в Харьковской области. Среди них – подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях.
По данным следствия, вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности. После начала полномасштабного вторжения России он был дистанционно завербован представителем русской военной разведки.
Фото: СБУВо время обысков правоохранители обнаружили почти 5 кг пластида, детонаторы, часовой механизм к взрывчатке, 2 боевых гранат Ф-1 и РГД-5, револьвер и почти 900 тыс. наличных в гривневом эквиваленте.
Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ст. 113 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.
Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- К слову, в этот же день СБУ установила вероятных наводчиков российского удара по селу Гроза в Харьковской области - местных братьев-экскопов, сбежавших к оккупантам.
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