В Харькове задержали военных, которые за $3–5 тыс. помогали уклонистам избегать мобилизации
Сотрудники ГБР задержали военных, которые за деньги помогали мужчинам призывного возраста избежать мобилизации. "Клиентам" они обещали отсрочку от мобилизации, а некоторым – даже избежание призыва
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Речь идет о двух военнослужащих, которые помогали мужчинам призывного возраста избежать мобилизации – свои "услуги" злоумышленники оценивали в $3–5 тыс.
"За эти деньги они обещали потенциальным "клиентам" организовать им отсрочку от мобилизации, а некоторым даже вообще избежание призыва. ГР задержало фигурантов в Харькове во время получения второй части взятки от призывника, которому они гарантировали отсрочку на 5 лет", - сообщили в Государственном. бюро расследований.
По данным следствия, на встречу они принесли уже заполненный военный билет с соответствующими данными и готовое заключение медицинско-врачебной комиссии. В документе было прописано, что призывник признан ограничено годным для службы в военное время.
В настоящее время правоохранители решают вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: в получении неправомерной выгоды должностным лицом и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
- 24 марта ГБР разоблачило в Черновцах очередную схему выезда за границу для военнообязанных – выдавали справки об отсрочке от мобилизации.
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