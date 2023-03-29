Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Речь идет о двух военнослужащих, которые помогали мужчинам призывного возраста избежать мобилизации – свои "услуги" злоумышленники оценивали в $3–5 тыс.

"За эти деньги они обещали потенциальным "клиентам" организовать им отсрочку от мобилизации, а некоторым даже вообще избежание призыва. ГР задержало фигурантов в Харькове во время получения второй части взятки от призывника, которому они гарантировали отсрочку на 5 лет", - сообщили в Государственном. бюро расследований.

По данным следствия, на встречу они принесли уже заполненный военный билет с соответствующими данными и готовое заключение медицинско-врачебной комиссии. В документе было прописано, что призывник признан ограничено годным для службы в военное время.

В настоящее время правоохранители решают вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: в получении неправомерной выгоды должностным лицом и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.