В Харькове задержали координатора возглавляемых нардепом Кивой "Патриотов - За жизнь" Ширяева

Об этом заявил начальник Главного управления полиции Харьковщины Андрей Рубель в комментарии Общественному.

По его словам, задержание проводил уголовный. По какому делу задержали Ширяева и какой статус у него, Рубель не уточнил.



В прокуратуре уточнили, что Ширяева задержали по делу о рейдерском захвате элеватора в 2018 году.

"Задержан сотрудниками следственного управления полиции по делу о рейдерском захвате элеватора в Захку в 2018 году. Еще в 2018 году ему было объявлено подозрение. Подозреваемый не прибывал по вызову следователя для ознакомления с материалами уголовного дела и был объявлен в розыск и задержан по ходатайству о принудительном приводе для избрания меры пресечения", - сообщил представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

Ширяев находится в СИЗО. По словам Чубенко, 6 июля подозреваемому пересмотрят меру пресечения.