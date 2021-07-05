В Харькове задержали координатора возглавляемых нардепом Кивой "Патриотов - За жизнь" Ширяева
В Харькове задержали руководителя местной организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты - За жизнь" Олега Ширяева
Об этом заявил начальник Главного управления полиции Харьковщины Андрей Рубель в комментарии Общественному.
По его словам, задержание проводил уголовный. По какому делу задержали Ширяева и какой статус у него, Рубель не уточнил.
В прокуратуре уточнили, что Ширяева задержали по делу о рейдерском захвате элеватора в 2018 году.
"Задержан сотрудниками следственного управления полиции по делу о рейдерском захвате элеватора в Захку в 2018 году. Еще в 2018 году ему было объявлено подозрение. Подозреваемый не прибывал по вызову следователя для ознакомления с материалами уголовного дела и был объявлен в розыск и задержан по ходатайству о принудительном приводе для избрания меры пресечения", - сообщил представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.
Ширяев находится в СИЗО. По словам Чубенко, 6 июля подозреваемому пересмотрят меру пресечения.
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