Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Во время временной оккупации Харьковщины 52-летний мужчина, уроженец Донбасса, поддержал россиян и устроился на работу в "Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Там он работал в должности инспектора дорожно-патрульной службы. Мужчина дежурил на подконтрольных РФ блокпостах и выполнял преступные приказы, за что получал зарплату в рублях.

"После деоккупации территории фигурант скрывался от правоохранителей и продолжал поддерживать контакты с бежавшими в Российские "коллеги". Чуть позже мужчина переехал в Харьков, где, по указанию кремлевских кураторов, собирал информацию разведывательного характера", - говорится в сообщении.

Коллаборанта задержали в Харькове, в его телефоне были обнаружены российские телефонные номера и пророссийский контент.

Подозрение мужчине объявили заочно еще в апреле 2023 года. Ему инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 7 ст. 111-1) Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.