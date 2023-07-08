В Харькове задержали коллаборанта, вступившего в оккупационную "милицию" Купянска
В Харькове задержали мужчину, который во время временной оккупации Купянского района устроился на работу в оккупационную "милицию", а после освобождения региона собирал разведданные для россиян
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Во время временной оккупации Харьковщины 52-летний мужчина, уроженец Донбасса, поддержал россиян и устроился на работу в "Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Там он работал в должности инспектора дорожно-патрульной службы. Мужчина дежурил на подконтрольных РФ блокпостах и выполнял преступные приказы, за что получал зарплату в рублях.
"После деоккупации территории фигурант скрывался от правоохранителей и продолжал поддерживать контакты с бежавшими в Российские "коллеги". Чуть позже мужчина переехал в Харьков, где, по указанию кремлевских кураторов, собирал информацию разведывательного характера", - говорится в сообщении.
Коллаборанта задержали в Харькове, в его телефоне были обнаружены российские телефонные номера и пророссийский контент.
Подозрение мужчине объявили заочно еще в апреле 2023 года. Ему инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 7 ст. 111-1) Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
- 30 июня Служба безопасности Украины идентифицировала двух российских танкистов, обстреливавших гражданские объекты во время временного захвата Харьковской области. Им заочно объявили подозрения.
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