English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Харькове - взрывы. Город под обстрелом. Предварительно трое пострадавших
Обновлено

В Харькове - взрывы. Город под обстрелом. Предварительно трое пострадавших

4 августа, 2022 четверг
22:23
война с Россией

Вечером 4 августа в Харькове снова раздаются взрывы. Россияне массированно обстреливают город

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание, харьковчане, россияне наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях!", — отметил он.

Как пишут местные СМИ, в городе слышны взрывы.

Обстрел подтвердила и советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова: "Обстреляли мой район. Предварительно есть вызов экстренки. Все работают", — сообщила она.

Позже Олег Синегубов уточнил: Оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам. На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о 3 пострадавших.

  • 3 августа Олег Синегубов заявил, что Харьков готов к возможному повторному наступлению россиян.
  • В ночь со 2 на 3 августа российский агрессор обстрелял Харьков и повредил инфраструктуру в Новобаварском районе.
  • По состоянию на утро 3 августа известно, что ВСУ отразили наступление кафиров в Харьковской и Донбассе, идут бои в направлении Бахмута и Соледара.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Харьков
Олег Синегубов
Читайте также:
2 августа, 2022 вторник
Пьяный тувинец стрелял в комбата, тот послал "карательный" БТР: в армии оккупантов участились этнические конфликты
3 августа, 2022 среда
Лавров нашел общее в визите Пелоси на Тайвань и позиции США по Украине
Владимир Путин
2 августа, 2022 вторник
Буданов рассказал о двойниках Путина
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.26
    Покупка 38.26
    Продажа 39.3
  • EUR
    Покупка 38.5
    Продажа 39.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
4 августа
23:14
Зеленский впервые в истории двусторонних отношений провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау
22:54
В Турции сообщили, что 5 июля из украинских портов выйдут еще три судна с зерном
22:48
Власти Берлина выступили против выставки уничтоженной российской техники перед посольством РФ
22:48
Отчет Amnesty International пытается переложить ответственность с агрессора на жертву, - Зеленский
22:22
Ситуация в Сумской области: россияне за сутки трижды обстреляли общины Шосткинского района
22:18
Глава Amnesty International ответила на критику отчета организации
21:58
Канада поможет в подготовке украинских военных в Великобритании
21:49
Это не сотни... В Минобороны заявили, что количество погибших украинских военных является государственной тайной
21:42
Спикер Палаты представителей США Пелоси посетила пограничную зону между КНДР и Южной Кореей
21:37
Илья Кива
Скрыл квартиру за 4,2 млн грн. Киве объявили еще одно подозрение
21:30
Виктор Янукович
Совет ЕС внес Януковича и его сына в санкционный список
21:28
Это извращение. Резников отреагировал на доклад Amnesty International
21:25
Статус временной защиты для украинцев в ЕС будет действовать до весны 2024 года
21:19
Владимир Путин
"Москва всех защищает". В Кремле придумали новую методичку для объяснения войны в Украине
21:12
Генсек НАТО сравнил Путина с террористом и массовым убийцей Брейвиком
21:00
Невидимка-миллиардерша. Фонд Навального нашел дневник бывшей жены Путина
20:55
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:52
Война в Украине – наиболее опасная для Европы ситуация со времен Второй мировой войны, - генсек НАТО
20:50
НАТО сотрудничает с оборонными компаниями, чтобы увеличить поставки оружия в Украину, - Столтенберг
20:44
Польша и Великобритания на 100% заполнили свои газовые хранилища накануне зимы
20:44
Латвия приостановила соглашение о сотрудничестве с РФ
20:34
Каждое российское преступление должно быть наказано. Порошенко призывает создать международный трибунал ООН для наказания РФ за теракт в Оленовке
20:27
Албания предоставила Украине гранты в размере 1 млн евро
20:27
Эксклюзив
Керченский мост
Задача уничтожить керченский мост будет поставлена и будет выполнена, - военный эксперт Рыженко
20:25
Оккупанты уничтожили опорную школу в Донецкой области
20:23
В Беларуси рассказали о таинственном самолете из Ирана: привез военных из Лаоса, Вьетнама, Камеруна, Сирии
20:15
Последствия обстрела Винницы
Amnesty International заявила, что ВСУ подвергают гражданских опасности, Подоляк и Лубинец жестко ответили организации
20:11
Стоимость нефти Brent упала ниже $94 за баррель впервые с февраля 2022 года
20:10
Северная Македония передала Украине четыре истребителя Су-25, - СМИ
19:53
Рейтинговое агентство S&P заявило о дефолте Беларуси по еврооблигациям
19:48
Интервью
Если Украина будет двигаться в сторону авторитаризма, мы превратимся в маленькую Россию, зато в вышиванках, – Валерий Пекар
19:44
ВСУ отразили несколько попыток штурма в Донецкой области, оккупанты пытаются помешать контрнаступлению на Юге, - Генштаб
19:32
В Украину вернули троих детей и их маму, вывезенных оккупантами за Урал
19:30
Обновлено
Китайские баллистические ракеты упали в территориальные воды Японии. Токио требует немедленно прекратить военные учения
19:23
В Харьковской области ВСУ продвинулись вглубь обороны противника и закрепили позиции
19:22
На Запорожье оккупанты обстреляли село из РСЗО, - секретарь горсовета
19:13
В популярном среди россиян городе в Финляндии каждый день будет звучать гимн Украины
19:13
Эксклюзив
Народная артистка Украины Мария Бурмака представляет песню "Вернись живым", которую написала во время войны
18:58
Экс-нардепа приговорили к 15 годам тюрьмы за умышленное убийство
18:55
Власти Берлина не разрешили провести выставку уничтоженной российской техники, посол Мельник потребовал от мэра изменить решение
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV