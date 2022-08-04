В Харькове - взрывы. Город под обстрелом. Предварительно трое пострадавших

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание, харьковчане, россияне наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях!", — отметил он.

Как пишут местные СМИ, в городе слышны взрывы.

Обстрел подтвердила и советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова: "Обстреляли мой район. Предварительно есть вызов экстренки. Все работают", — сообщила она.

Позже Олег Синегубов уточнил: Оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам. На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о 3 пострадавших.

3 августа Олег Синегубов заявил, что Харьков готов к возможному повторному наступлению россиян.

В ночь со 2 на 3 августа российский агрессор обстрелял Харьков и повредил инфраструктуру в Новобаварском районе.

По состоянию на утро 3 августа известно, что ВСУ отразили наступление кафиров в Харьковской и Донбассе, идут бои в направлении Бахмута и Соледара.