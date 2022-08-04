В Харькове - взрывы. Город под обстрелом. Предварительно трое пострадавших
Вечером 4 августа в Харькове снова раздаются взрывы. Россияне массированно обстреливают город
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Внимание, харьковчане, россияне наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях!", — отметил он.
Как пишут местные СМИ, в городе слышны взрывы.
Обстрел подтвердила и советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова: "Обстреляли мой район. Предварительно есть вызов экстренки. Все работают", — сообщила она.
Позже Олег Синегубов уточнил: Оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам. На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о 3 пострадавших.
- 3 августа Олег Синегубов заявил, что Харьков готов к возможному повторному наступлению россиян.
- В ночь со 2 на 3 августа российский агрессор обстрелял Харьков и повредил инфраструктуру в Новобаварском районе.
- По состоянию на утро 3 августа известно, что ВСУ отразили наступление кафиров в Харьковской и Донбассе, идут бои в направлении Бахмута и Соледара.
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