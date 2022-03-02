В Харькове высадился российский десант
Оккупанты напали на госпиталь – Военно-медицинский клинический центр Северного региона
Об этом сообщили в СБУ, передает "Еспресо.Запад".
"В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь - Военно-медицинский клинический центр Северного региона", - говорится в сообщении.
Между захватчиками и украинскими защитниками начался бой.
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