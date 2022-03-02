Об этом сообщили в СБУ, передает "Еспресо.Запад".



"В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь - Военно-медицинский клинический центр Северного региона", - говорится в сообщении.



Между захватчиками и украинскими защитниками начался бой.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что Беларусь помогает России размещать на своей территории войска и вооружения, а также с 24 февраля с ее территории систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины.

В Киеве россияне попали в телебашню.

Россияне совершили авианалет на жилые дома Житомира: предварительно, погибли два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна нуждается в гарантии безопасности, если ее не готовы принимать в НАТО.