В Харькове введут дополнительные ограничения в общественном транспорте, - мэрия

Об этом заявила заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан, передает издание "057".

В Харькове планируют ввести дополнительные ограничения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. В первую очередь ограничения коснуться общественного транспорта.

"Это место, где люди чаще обычного сталкиваются друг с другом. Вы знаете, что во Львове заняты только сидячие места. Более того, они выделили определенное время с 06:00 до 09:00 утра и с 18:00 до 21:00 вечера, когда в транспорте могут ездить вакцинированы люди. Я думаю, нам также придется так делать. В метро нужно будет увеличить количество поездов и уменьшить интервалы между ними", - подчеркнула она.

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