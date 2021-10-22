В Харькове введут дополнительные ограничения в общественном транспорте, - мэрия
Харьков готовит дополнительные ограничения из-за эпидситуации в городе. Они будут касаться работы транспорта
Об этом заявила заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан, передает издание "057".
В Харькове планируют ввести дополнительные ограничения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. В первую очередь ограничения коснуться общественного транспорта.
"Это место, где люди чаще обычного сталкиваются друг с другом. Вы знаете, что во Львове заняты только сидячие места. Более того, они выделили определенное время с 06:00 до 09:00 утра и с 18:00 до 21:00 вечера, когда в транспорте могут ездить вакцинированы люди. Я думаю, нам также придется так делать. В метро нужно будет увеличить количество поездов и уменьшить интервалы между ними", - подчеркнула она.
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