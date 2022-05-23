В Харькове возобновляет работу метро, проезд в течение первой недели будет бесплатным
Поезда харьковского метрополитена возобновят движение впервые за последние 89 дней
Об этом сообщает харьковский городской голова Игорь Терехов.
Сообщается, что 24 мая впервые с момента полномасштабного нападения России харьковский метрополитен возобновит свою работу.
По словам Терехова, поезда подземки начнут движение в 7:00 и будут ходить с интервалом в полчаса.
"Хочу сразу сказать: поскольку экономика Харькова только начала восстанавливаться, сложно понять пассажиропоток. И в первые дни работы метрополитена поезда будут ходить с интервалом в полчаса. Постепенно, с увеличением количества пассажиров, будет уменьшаться интервал. При этом мы будем менять логистику наземного транспорта таким образом, чтобы харьковчанам удобно было передвигаться по всему городу", – прокомментировал мэр.
Кроме того, горсовет отмечает, что в первую неделю проезд будет бесплатным.
- Напомним, 20 мая мэр Харькова анонсировал возобновление работы метрополитена.
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