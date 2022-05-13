Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.

Сообщается, что мэр Харькова принял решение о возобновлении работы наземного общественного транспорта. Троллейбусы и трамваи заработают начиная с 16 мая.

Стало известно, что заново введут в эксплуатацию 4 трамвайных и 8 троллейбусных направлений. Кроме того, городской совет намерен восстановить электролинии и тяговые подстанции с тем, чтобы со временем увеличить количество маршрутов.

По словам Терехова, в городе также запускают 25 автобусных маршрутов.

"Разрабатывая эти маршруты, мы постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда они нуждаются", - комментирует мэр.

Отмечается, что транспорт будет работать ежедневно с 7.00 до 19.00.

Проезд в Харькове будет бесплатным.

Напомним, что в Харькове оккупанты разрушили трамвайные депо и уничтожили подстанции, которые обеспечивали работу электротранспорта.

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