В Харькове возобновит работу наземный общественный транспорт, - Терехов
Мэр города сообщил о возобновлении работы некоторых трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов. Проезд предварительно будет бесплатным, пока не перезапустят экономику Харькова
Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.
Сообщается, что мэр Харькова принял решение о возобновлении работы наземного общественного транспорта. Троллейбусы и трамваи заработают начиная с 16 мая.
Стало известно, что заново введут в эксплуатацию 4 трамвайных и 8 троллейбусных направлений. Кроме того, городской совет намерен восстановить электролинии и тяговые подстанции с тем, чтобы со временем увеличить количество маршрутов.
По словам Терехова, в городе также запускают 25 автобусных маршрутов.
"Разрабатывая эти маршруты, мы постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда они нуждаются", - комментирует мэр.
Отмечается, что транспорт будет работать ежедневно с 7.00 до 19.00.
Проезд в Харькове будет бесплатным.
- Напомним, что в Харькове оккупанты разрушили трамвайные депо и уничтожили подстанции, которые обеспечивали работу электротранспорта.
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