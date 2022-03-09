В Харькове возобновили украинское телевизионное вещание
Еще 6 марта время обстрелов оккупантов пострадала телебашня в Харькове, тогда трансляция была прекращена. Сегодня, 9 марта, украинское телевизионное вещание удалось восстановить
Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.
"Цифровое телевизионное вещание в области работает благодаря усилиям технического специалиста харьковского филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который принадлежит сфере управления Администрации Госспецсвязи", – говорится в сообщении.
В настоящее время харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель – UA Харьков.
Отметим, кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами:
- На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к речи бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.
- В Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).
- На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.
- В Дии. Для этого необходимо обновить приложение.
- Напомним, в Бердянске российские военные захватили радиостанцию "Азовская волна".
- Также сообщалось, что в Мелитополе россияне контролируют радио и телевидение.
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