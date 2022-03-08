В Харькове возобновили показ украинского телевидения
В Харькове возобновили трансляцию украинского ТВ
Об этом сообщила председатель наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Светлана Остапа в Facebook.
"Харьков снова с украинским телевидением! Скоро и Москва будет с украинским телевидением и радио", - написала она.
- 6 марта в Харькове оккупанты повредили телебашню, в результате чего трансляция была оборвана.
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